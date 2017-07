Hamming ook buiten Den Haag regelmatig in de schijnwerpers

HEUSDEN/ ZAANSTAD - Jan Hamming koos bewust niet voor een Haagse carrière. Toch stond hij als burgemeester van Heusden ook op nationaal niveau geregeld in de schijnwerpers, door asielopvang en vooral door drugscriminaliteit . Hij stapt nu over naar de gemeente Zaanstad.

Zijn sociale media geven een aardig inkijkje in zijn leven. Bijna dagelijks slingert Jan Hamming wel tweets of Facebookberichten de wereld in. De ene keer gaan ze over drugspanden die hij gesloten heeft, vergezeld van foto’s van de bewuste huizen. De andere keer bijvoorbeeld over een bezoek aan de speel-o-theek van Drunen, in zijn gemeente Heusden.

Ook van die speel-o-theek postte Hamming een foto. Hij poseert er in een katoenen uni rood t-shirtje, dat je Ton Rombouts niet snel zult zien dragen. Jan Hamming is een man van weinig opsmuk, zo kun je wel vaststellen. Zijn uitstraling is eerder volks dan deftig. ,,Ik zal nooit de best geklede man van Nederland worden”, zegt hij bij zijn aantreden als burgemeester van Heusden in 2012.

Ook opvallend: zijn arm heeft hij in de speel-o-theek losjes om zijn vrouw geslagen. Want echtgenote Roya is een vaste metgezel bij werkbezoeken. Of de burgemeester nu een echtpaar bezoekt dat 60 jaar getrouwd is, of meeloopt met de vierdaagse, zijn vrouw is er vaak bij.

Hamming hecht veel waarde aan zijn privéleven, zo laat hij in interviews geregeld optekenen. Zo kondigt hij bij zijn komst naar Heusden aan op woensdagmiddag niet te werken. Dan wil hij bij zijn zoon en dochter zijn. In het BD zei hij eens: ,,Ik heb inmiddels té veel gezien dat een zogenaamd gouden carrière niet zaligmakend is. Mensen die hun kinderen nooit hebben zien opgroeien. Ik wil ook graag persoonlijk goed in mijn vel zitten.”

Het gesprek ging toen over een carrière in Den Haag. Hamming heeft herhaaldelijk gezegd die niet te ambiëren. Dat komt ook omdat Den Haag, wat hem betreft, vaak ten onrechte als heilig doel gezien wordt. ,,Dáár gebeurt het niet, hoe groot het mediacircus ook is. De veranderingen komen vanuit de lokale gemeenschappen.”

Jan Hamming (50) werd geboren in Vlissingen en groeide op in Breda. Zijn politieke carrière begon in Tilburg en was behoorlijk succesvol, voor zover je dat mag afmeten aan verkiezingsresultaten. In 2006 veroverde de PvdA van Hamming elf van de 39 raadszetels. Bij de verkiezingen in 2010 hield de partij die zetels, terwijl landelijk fors verloren werd. Hamming trok de aandacht met een opmerkelijke verkiezingscampagne, waarbij hij 50.000 handen schudde. In de hele stad hingen Obama-achtige posters met ‘Kies Jan’. Dat hij na bijna 14 jaar wethouderschap in Tilburg voor Heusden koos, kwam voor velen als een verrassing. Hamming, met zijn ‘stevige profiel’, naar het relatief kleine Heusden?

Maar de kersverse burgemeester zelf hekelde dat soort opmerkingen en onderstreepte niet voor de rust naar Heusden te gaan.

Al snel na zijn aankomst verschijnt Hamming inderdaad weer in de nationale belangstelling met onderwerpen die hem op lokaal niveau bezighouden. Zo doet hij in februari 2016 met collega-burgemeester Mark Buijs van Boxtel een oproep tot kleinschalige asielopvang. Grootschaligheid zou slecht zijn voor de vluchtelingen zelf én het draagvlak in de buurt.

Nog meer belangstelling krijgt Hamming met zijn strijd tegen drugscriminaliteit en ondermijning.

Begin dit jaar zit hij, dit keer overigens wel met stropdas, in het praatprogramma van Eva Jinek, waar hij zich presenteert als een heuse crimefighter. Hij vertelt dat hij in een jaar tijd 40 hennepplantages en xtc-laboratoria heeft gesloten.

Zijn strijd tegen criminelen levert Hamming doodsbedreigingen op. Hij ontvangt intimiderende sms'jes als hij om half twaalf 's avonds het licht uitdoet. ,,Welterusten", leest hij dan vijf minuten later op zijn telefoon. Afzender onbekend. Tegen Jinek zegt hij: ,,Hoe vaak ik ook bedreigd wordt; ik zal staan voor het uitroeien van deze criminele sector.”

Ook binnen zijn eigen PvdA maakt de burgemeester van Heusden van zijn hart geen moordkuil. Ongeveer een jaar geleden doet hij een oproep aan de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb om lijsttrekker te worden. Hij krijgt steun van twaalf andere PvdA-burgemeesters.