Heusden haalt streep door uitbreiding vleeskuikenbedrijf in Elshout

Duidelijkheid

Heusden heeft volgens wethouder Kees van Bokhoven nog geopperd voorlopig te wachten met een besluit over de aanvraag van Knippels, totdat definitief bekend is hoe een aantal normeringen gaat uitvallen; maar Knippels ging daar niet op in. ,,Hoe lang zou ik dan moeten wachten? De eerste aanvraag is al van december 2015. We hebben in juli, oktober en december 2016 nog met de gemeente om tafel gezeten. Op een gegeven moment heb ik liever duidelijkheid, dan dat ik nog langer moet wachten", aldus Knippels.