Heusden strijdt tegen criminaliteit en overlast met Interventieteam

Heusden slaat de handen ineen met de politie, woningcorporatie Woonveste en Baanbrekers (sociale dienst en werkvoorziening). Burgemeester Jan Hamming gelooft in die aanpak, waarbij hij zich baseert op onder meer ervaringen in buurgemeente Waalwijk. Overigens is daar sprake van samenwerking tussen gemeente, belastingdienst, sociale recherche en politie. Het interventieteam in Waalwijk heeft overigens wel een iets andere werkwijze.

Patser-aanpak

Hoe de aanpak in de praktijk van Heusden werkt? Het kan zijn dat ergens een hennepplantage wordt ontdekt. Door bestanden te koppelen is snel te zien of de persoon in kwestie een uitkering heeft. Zo'n uitkering is dan onterecht. ,,Dan kunnen we dus snel ingrijpen", aldus Hamming. ,,Tot nu toe mogen we die informatie niet zomaar uitwisselen. Vandaar het convenant dat we ondertekenen."