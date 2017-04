Heusden verdedigt sluiting horecapanden Vlijmen

De gemeente plaatste de verklaring dinsdagavond. ,,We merken dat de sluiting van eetcafé De Marius en café-zaal Riet en ons Peerke, naar aanleiding van een uitgebreid politieonderzoek naar drugscriminaliteit, de gemoederen in onze gemeente bezig houdt. We hebben vragen gekregen of de sluiting niet een onredelijk zware straf is, zeker nu er in deze twee horecagelegenheden geen drugs zijn aangetroffen. Wij zijn ervan overtuigd dat de sluiting terecht is en dat we het besluit zorgvuldig hebben genomen."