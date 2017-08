Horeca in De Ster in Nieuwkuijk? Het kan nog

Vakantie of niet, werk aan het Plein Vlijmen gaat gewoon door

1 augustus VLIJMEN - Bouwvakantie of niet, op en rond het Plein in Vlijmen wordt hard door gewerkt. Stratenmakers zijn druk in de weer, enkele nieuwe winkelruimten worden klaargemaakt om binnenkort in gebruik te worden genomen. Vandaag is begonnen met het verwijderen van de tijdelijke winkelunits van bakker Vermeulen en van kaashandel Wijnstekers.