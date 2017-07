Jan Hamming dankt Heusden in video: 'We hebben een hele bijzondere tijd gehad'

Hamming spreekt in de video in de 'wij'-vorm; ook zijn vrouw Roya heeft erg van Heusden genoten. Ze vergezelde haar man vaak als hij in de dorpen was. Samen vertrekken ze in oktober naar Zaanstad, waar Hamming burgemeester wordt .

,,Dit betekent dat we na 5,5 jaar, een hele bijzondere tijd, Heusden gaan verlaten. Ik wil iedereen bedanken voor prachtige jaren, waarin we heel veel bijzondere dingen heb moeten doen.'' Het meest bijzondere noemt hij het feit dat hij heel veel inwoners van Heusden persoonlijk heeft mogen ontmoeten. ,,Of het nu was op het Dickensfestijn, of het nu was bij een 65-jarige bruiloft of op een andere levensgebeurtenis. Dat stemt ons heel erg dankbaar.''