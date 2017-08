Man met kindje aangereden in woonwijk, buurt woedend op automobilist

Bedreigers burgemeester Jan Hamming stopten na serieus gesprek met de politie

20:31 HEUSDEN - De politie denkt te weten wie verantwoordelijk was voor de bedreigingen aan het adres van de Heusdense burgemeester Jan Hamming. De op 1 oktober naar Zaanstad vertrekkende Hamming vertelde in maart 2015 dat hij te kampen had met bedreigingen en intimidatie door Brabantse criminelen.