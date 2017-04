Marius en Marieta: 'En ze zeggen dat wij niets tegen drugs hebben gedaan?'

VLIJMEN - De verslagenheid is groot in huize van Drunen. In hun woning boven hun eetcafé in Vlijmen kunnen Marius en Marieta van Dongen er een dag nadat de politie op de stoep stond nog altijd niet bij hoe zij de dupe kunnen zijn van criminele activiteiten van anderen. Eetcafé De Marius en café-zaal Riet & Ons Peerke moeten een half jaar dicht . En dat terwijl zij geen verdachten zijn in het politieonderzoek dat aan het licht bracht dat er in hun zaak volop in harddrugs werd gehandeld.

Zij waren het ook niet die dinsdagochtend door een arrestatie-eenheid van hun bed werden gelicht, zoals wel met vijf anderen gebeurde en gisteren met twee nieuwe verdachten. Ook zijn er geen drugs gevonden in het café en heeft de politie er geen administratie in beslag genomen. Ze kunnen de papieren zo zien liggen op de beelden van de beveiligingscamera’s die in zaak hangen. Naar binnen mogen ze niet, zelfs niet om de etenswaren uit de koeling te halen.

Marius van Dongen dacht dat de politie dinsdagochtend om half tien langs kwam in verband met onderzoek naar de inbraak die in januari werd gepleegd. ,,Jullie zijn een dag te vroeg, zei ik nog, want we hadden een afspraak staan voor woensdag.” Maar toen bleek het om het drugsonderzoek te gaan.

Ze hadden juist contact met de politie gezocht om drugsgebruik in hun zaak tegen te gaan. ,,In overleg met de horeca-agent hadden we maatregelen genomen”, vertelt Marieta. ,,Overal, binnen en buiten, hebben we camera’s opgehangen, onze huisregels overal zichtbaar opgehangen, een beveiliger aan de deur gezet en deuren uit wc’s gehaald. Alleen op het herentoilet was een wc die op slot kon.”

Foto's

Ze laat foto’s zien die op haar mobiel staan. ‘Iedereen die drugs gebruikt of verhandelt, wordt overgedragen aan de politie’, luidt de waarschuwing die in het café hangt. ,,We kregen van de horeca-agent destijds nog complimenten dat we het zo voortvarend hadden aangepakt”, vult Marius aan. De relatie die hij tot nu toe met de gemeente Heusden had bewijst volgens hem dat ze het ook op het gemeentehuis goede ervaringen met hem hadden. ,,Pas kreeg ik nog van de gemeente vergunning voor een feest in de nacht voor Koningsdag. Die krijg je toch ook niet als ze je niet vertrouwen?” De Nacht van Oranje, die gepland stond voor 26 op 27 april, gaat niet door.

,,Wat denk je hoe zeer wij tegen drugs zijn?”, is de vraag die Marius stelt en waarop hij geen antwoord nodig heeft. ,,Bij feesten ben ik altijd in de zaak, maak met iedereen een praatje en ga om de haverklap in de wc’s controleren. ‘Ben je daar nou alweer?’ hoor ik vaak. De jeugd wordt helemaal gek van mijn gecontroleer. We doen er alles aan om het hier keileuk te houden. Ook ouders weten dat wij er bovenop zitten. Dinsdag werd me voor de voeten geworpen dat we niets tegen de drugshandel hadden gedaan. Daar werd ik zó boos over. Dat de gemeente een bedrijf sluit waar hennep wordt gekweekt, dat is logisch, maar wat niemand in Vlijmen kan oplossen, moeten wij dat onder controle kunnen houden? Wij zijn meteen de pineut van deze zaak. Dat had ook anders gekund.”

Verkoop

Na de verkoop van cafetaria La Plaza op het Plein in Vlijmen en het staken van sportcafé Cheers begonnen Marius en Marieta hun zaak op de hoek van de Deken Van Baarsstraat en de Jonkheer De la Courtstraat. In ruim dertien jaar maakten ze, met de nodige ups en downs, een succes van de formule. ,,We zijn er vanaf het begin keihard tegenaan gegaan. Vervolgens kwam het rookverbod en werd de leeftijd voor alcohol verhoogd van 16 naar 18. De crisis kwam er ook nog eens overheen. We zijn blijven knokken. En nu is alles in één klap weggevaagd.”