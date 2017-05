Michael van Gerwen met 7 miljoen op laatste plaats in Quote top 100 jonge miljonairs

'Oversteken Akkerstraat in Vlijmen is onveilig'

15 mei VLIJMEN - Het oversteken van de drukke Akkerstraat in Vlijmen, ter hoogte van de (gesloopte) woningen 2 tot 10 is voor voetgangers veel en veel te gevaarlijk. Het duurt te lang voor er iets aan wordt gedaan, de gemeente Heusden moet actie ondernemen. Al met al is de situatie DMP Heusden een doorn in het oog.