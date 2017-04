Opnieuw tonnen extra nodig voor sporthal Drunen

Marius en Marieta: 'En ze zeggen dat wij niets tegen drugs hebben gedaan?'

10:57 VLIJMEN - De verslagenheid is groot in huize van Dongen. In hun woning boven hun eetcafé in Vlijmen kunnen Marius en Marieta van Dongen er een dag nadat de politie op de stoep stond nog altijd niet bij hoe zij de dupe kunnen zijn van criminele activiteiten van anderen. Eetcafé De Marius en café-zaal Riet & Ons Peerke moeten een half jaar dicht. En dat terwijl zij geen verdachten zijn in het politieonderzoek dat aan het licht bracht dat er in hun zaak volop in harddrugs werd gehandeld.