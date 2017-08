Poes Sneeuwbal was lichtpuntje voor Megje: 'Ik had de hoop dat zij haar in leven zou houden'

Ploeterend door de modder tijdens vierde Devil's Trail Drunen

18 augustus DRUNEN - Rennen door zand, modder, over heuvels en boomstronken. Die loodzware opgave staat zondag 15 oktober weer te wachten tijdens de vierde editie van de Devil's Trail in Drunen. Deelnemers aan de hardloopwedstrijd banen zich een weg over speciaal voor het evenement uitgezette routes in de Loonse en Drunense Duinen.