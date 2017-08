Roel Augusteijn wordt waarnemend burgemeester van Heusden

Tankstation Tausch Drunen krijgt gelijk van rechter; hoop op scha­de­ver­goe­ding groeit

17:10 DEN BOSCH/DRUNEN - Tankservice Tausch in Drunen kon in 2004 níet weten dat toe- en afrit 41 van de A59 bij Drunen op termijn dicht zou kúnnen gaan. Dat stelt de rechtbank in Den Bosch, in een zaak die die Tausch aanspande tegen de minister van Infrastructuur en Milieu. Deze moet nu een nieuw besluit nemen over het verzoek van Tausch om schadevergoeding, rekening houdend met de uitspraak van de rechter.