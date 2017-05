Sap, Kloontje en het Roze Kasteel tot leven gewekt op Land van Ooit-festival

Ook een van de drie beeldbepalende reuzen komt mogelijk naar het festival. Althans, dat hoopt Lammerts. Eén van de reuzen staat in Mini Mundi in Middelburg. ,,We zijn druk bezig om te regelen dat één van de drie naar ons kan komen.''

K-otic

Mega Blubber Power Race

Helaas voor de Brabantse fans is het festival niet in het lege park in Drunen zelf, maar in het sportpark De Eendracht in Amsterdam. De organisatie komt uit de hoofdstad en weet daar iedereen te vinden. ,,Een festival optuigen in andere gebieden is erg lastig", zegt organisator Lammerts. Als er genoeg animo is uit Brabant, gaan er wel wat bussen rijden, belooft hij.