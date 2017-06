Scooterrijder gewond na val in Elshout

Eerste Drakenbootraces in Heusden en Altena een succes.

17 juni ALMKERK - Conny van Gastel en Frederike van der Schaaf stappen na hun tweede race vermoeid uit de drakenboot. Ze zijn net gefinisht met hun team The Pedding Pussies. ,,We zijn niet helemaal tevreden. We hadden wel de swing maar misten de power", hijgt Frederike nog na. ,,Maar", vult Conny aan, ,,er is lichte verbetering want we zijn zes seconden sneller dan in de eerste race."