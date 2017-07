Toeristen over de Langstraat: 'Jullie moeten reclame maken voor Drunense duinen'

De roots van Hennie Fitters liggen in Nieuwkuijk. Door de liefde is ze naar Zwitserland verhuisd. Samen met haar zoon Arthur Gmünder - haar man is overleden - bewoont ze een blokhut bij boerderijcamping De Schaapskooi in Drunen, uitvalsbasis om de familie in onder meer Nieuwkuijk en Eindhoven te bezoeken. ,,Ik ben een keer als leiding hier geweest, voor een tenniskamp", zegt Arthur. ,,Een meisje stuurde toen een ansichtkaart naar huis met de woorden 'Groeten uit Afrika'." 'Afrika', dat zijn de Loonse en Drunense duinen. ,,Die maakten een enorme indruk. Geen wonder: een strand zonder zee", zegt Arthur. ,,Wat me wel opvalt, is dat er heel weinig buitenlanders naar die duinen komen. Het is een uniek gebied, daar zou je veel meer reclame voor moeten maken."