Twee Vlijmenaren zitten vast voor xtc-lab in zeecontainers

Nieuwkuijkse brillenketen Eyelove breidt uit naar België

1 juni NIEUWKUIJK - De Nieuwkuijkse brillenketen Eyelove breidt uit naar België. Directeur Paul Berkelmans wil er nog dit jaar tien verkooppunten openen. Volgens Berkelmans is er in België veel vraag naar de Nederlandse bril. ,,In onze winkels in de grensstreek zien we steeds meer briltoeristen. Zeker de helft van de brillen die we hier verkopen is aan Belgische klanten."