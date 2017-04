Van de Poelstichting deelt meer dan een halve ton uit aan Heusdense instanties vanwege 25-jarig bestaan

Sfeervolle start Heusdens ge­dich­ten­fes­ti­val 'In 't voorbijgaan'

23 april HEUSDEN - Gedichten en intimiteit gaan vaak hand in hand. Veel gedichten stemmen tot nadenken. Dat bleek zaterdagavond bij de start van het Gedichtenfestival In 't voorbijgaan in Heusden. In een intieme sfeer werden in De Republiek verschillende gedichten gepresenteerd.