VIDEO: Schuur met auto's in brand in Nieuwkuijk

Herptse Janneke Bazelmans brengt eco-thriller 'Verkapt'uit

8 mei HERPT - De eco-thriller Verkapt van de hand van de Herptse Janneke Bazelmans is zondagmiddag op de boekenmarkt verschenen. De milieu-juriste verdiepte zich zes jaar lang in de problematiek van de palmolieketen in Indonesië.