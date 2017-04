Vier auto's botsen op A59 bij Drunen; weg weer vrijgegeven

Huizenbouw op Oranjeveld in Drunen staat nog lang niet vast

14:07 DRUNEN - De petitie van omwonenden van het Oranjeveld in Drunen tegen mogelijke woningbouw op die plek, is al door meer dan negenhonderd mensen ondertekend. De Heusdense politiek sprak deze week heel kort over de kwestie. Daarbij is duidelijk gemaakt dat de plannen zeker nog niet definitief zijn. Voor de gemeente verder gaat met het maken van plannen, wordt zeker gekeken hoe het zit met het het draagvlak.