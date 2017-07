Vijf jaar cel voor man die vrouw in Elshout van fiets duwde en probeerde te wurgen

Voorzitter Bossche ver­trou­wens­com­mis­sie: 'Ik ben geschrokken van artikel in Brabants Dagblad'

15:13 DEN BOSCH - Er is grote reuring ontstaan na de publicatie in het Brabants Dagblad van woensdagochtend met alle ins en outs over de burgemeestersbenoeming in Den Bosch. De Bossche D66-fractievoorzitter Mike van der Geld is als voorzitter van de vertrouwenscommissie deze ochtend volop in touw om de ontstane commotie te beteugelen.