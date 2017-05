Vlijmenaar gaat het afval in de natuur te lijf

Gemeente daagt culturele sector Heusden uit

11:58 HEUSDEN - Het culturele aanbod in de gemeente Heusden is groot. Cultuur is een bindende factor binnen de kernen. Afstemming kan de kwaliteit verhogen, het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden en een cultureel platform kan daarbij helpen. Dit was de algemene opvatting tijdens de startbijeenkomst 'Cultuur op koers' die gisterenavond in De Voorste Venne werd gehouden.