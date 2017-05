Vlijmense school 't Palet baalt van rommelige buitenspeelplaats

Vuilniszakken voor de kerk in Heusden: kle­din­gin­za­me­lings­ac­tie voor Mensen in Nood

6 mei HEUSDEN - Een aantal mensen in Heusden en omgeving is sinds zaterdag een vuilniszak vol kleding armer. Daar staat tegenover dat een groep kwetsbare mensen deze kleding goed kunnen gebruiken. Dit is het resultaat van de actie 'Goed voor elkaar' die door de gemeente in Heusden is gehouden.