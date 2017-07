Voor 30.000 euro aan fietsen gestolen bij Rabbit Bikestore in Elshout

Een pasje voor inleveren afval? Waarom mag Heusden wel wat Arnhem niet mag?

12:13 VLIJMEN - Dat de gemeente Arnhem stopt met het gebruik van een pasje voor het inleveren van restafval is voor Heusden Transparant reden om aan de bel te trekken. De privacy is in het geding, zegt raadslid Frans van der Lee. En waarom mag Heusden wel, wat Arnhem niet mag.