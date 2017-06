Is het gevonden lichaam in Roosendaal van een man uit Vlijmen?

Heusden geeft extra gas om dementie onder de aandacht te brengen

19 juni VLIJMEN - Heusden wil graag een zogeheten dementievriendelijke gemeente zijn. Een mooi streven, maar de klad kwam er een beetje in. Dus moet er weer even gas gegeven worden. Want dementie is niet meer weg te denken uit de samenleving. En het neemt toe. ,,We moeten de samenleving er rijp voor maken dat steeds meer mensen om ons heen dementie hebben", stelt wethouder Margo Mulder (PvdA).