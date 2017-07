Wielrenner zwaargewond na klap op paaltje in Drunen

Heusden noemt straat in Vlijmen naar oprichtster Liliane Fonds

28 juli VLIJMEN - Een straat in Vlijmen is genoemd naar de oprichtster van het Liliane Fonds: de Liliane Brekelmansstraat ligt in de wijk Vliedberg, vlakbij het huis waar Lilia Frederika Bremelmans-Gronert woonde.