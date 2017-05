Wurgslang duikt op in Drunense serre

Getreuzel bij gerechtshof bespaart Oudheusdenaar gevangenis

25 mei DEN BOSCH/OUDHEUSDEN - Een 21-jarige man uit Oudheusden hoeft niet meer de gevangenis in voor zijn betrokkenheid bij een steekpartij in Herpt, op 18 augustus 2013. Het gerechtshof in Den Bosch legde de man woensdag een voorwaardelijke jeugddetentie van negen maanden op plus een taakstraf van 240 uur.