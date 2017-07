Zaanstad heeft iets weg van Tilburg, en daar houdt Jan Hamming wel van

VIDEO: Jaimy van Kempen uit Nieuwkuijk wint Typisch Talent 2017

9 juli DEN BOSCH - Jaimy van Kempen (21) uit Nieuwkuijk is zondagmiddag op de Markt in Den Bosch in het bijzijn van duizenden muziekliefhebbers uitgeroepen tot Typisch Talent 2017. De jury, onder leiding van Robert van Straaten, had het lastig. De verschillen met de andere kandidaten waren miniem.