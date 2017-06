'Zelfs op gewone verjaardagsfeestjes worden harddrugs gebruikt. We moeten er écht iets aan doen'

Viering 7 eeuwen Heusden niet alleen in vesting maar in alle kernen

27 juni HEUSDEN - De viering van zeven eeuwen Heusden wordt volgend jaar gevierd in álle elf kernen van de gemeente en dus niet alleen in de vesting. De 150.000 euro die de gemeente al eerder in het vooruitzicht stelde, blijft overeind. Maar dat is dan wel inclusief de 50.000 euro die klaar stond voor de Dromen.Doen.Heusden-dag in 2018.