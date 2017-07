Zwaargewonde bij bedrijfsongeluk op Lipsstraat in Drunen

Restaurants Den Bosch, Tilburg en Vlijmen onder verscherpt toezicht vanwege slechte hygiëne

1 juli DEN BOSCH - In de periode november 2015 tot en met augustus 2016 stonden 129 restaurants in ons land onder verscherpt toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Reden hiervoor waren eerdere boetes binnen twee jaar tijd. Ongeveer de helft van die boetes was te wijten aan onhygiënisch of bedorven voedsel, meldt RTL Nieuws.