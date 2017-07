Afrikaanse namen voor leeuwtjes in de Beekse Bergen

Haghorst in de ban van Blubberrun

2 juli HAGHORST - Na het fenomeen dorpsquizen in de regio lijken ook de zogenaamde survivalruns of obstacle runs volop in de belangstelling te komen. Zo was de kern Haghorst na Oisterwijk vorige week en Tilburg dit weekeinde zondag in de ban van de tweede editie van Blubberrun.