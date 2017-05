Best Kept Secret vraagt Ticketswap om geen kaarten door te verkopen, tickets staan dit jaar op naam

HILVARENBEEK - Best Kept Secret heeft website Ticketswap gevraagd om geen kaartjes meer door te verkopen. De tickets voor het festival in de Beekse Bergen staan dit jaar op naam en bezoekers moeten zich bij de ingang identificeren.

Wie kaartjes zoekt voor een uitverkocht festival komt vaak op de site Ticketswap terecht. Maar bij het doorverkopen kun je de naam op het kaartje niet veranderen. Het is een bewuste actie van Best Kept Secret, om te voorkomen dat mensen grote hoeveelheden tickets kopen om met winst door te verkopen.

Speciale regeling

Voor mensen die afgelopen tijd toch een kaartje via Ticketswap kochten, komt Best Kept Secret met een speciale regeling. Wie een ticket heeft dat nog niet op zijn naam staat, kan bij een aparte servicebalie bij de festivalingang terecht. Op basis van een lijst van Ticketswap en een id-bewijs, kunnen die bezoekers hun kaartje alsnog naar binnen.