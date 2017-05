Drama voor duivenmelkers: beschermde valk eet alle duiven op

HILVARENBEEK - ,,Mijn hobby is naar de klote", jammert duivenmelker Leon Scheirs uit Hilvarenbeek. Twee slechtvalken, die een nestkast bewonen op de Sint-Petrus'-Bandenkerk in Hilvarenbeek, richten dit broedseizoen een slachting aan onder postduiven.

De Hilvarenbeekse duivenmelkers zijn wanhopig. ,,We zitten tot aan de nek in de stress", zegt Scheirs (54). ,,Als die jonge vogels een vlucht maken, zijn we bang dat we er een paar kwijtraken." Vorig jaar stond de teller op zo'n zeventig duiven die hij kwijt raakte.

Toch belanden ze niet allemaal in de klauwen van twee slechtvalken, die tussen maart en september in een nestkast in de Sint-Petrus'-Bandenkerk verblijven om er hun jongen groot te brengen. ,,Die slechtvalken pikken er eentje uit, maar die andere duiven raken over de rooie. In paniek vliegen ze weg, je ziet ze maar zelden terug. Laatst vond ik er nog eentje, moest ik in Zeist ophalen."

'Niet te bevatten'

Plaatsgenoot Erik Cornelissen (54) raakte op één dag 25 duiven kwijt. ,,Die slechtvalken richten een ravage aan, dat is niet te bevatten. Alle energie die je in die beestjes hebt gestopt, was in één keer weg. Het voelt zo oneerlijk. Twee slechtvalken, daar moeten alle duiven hier in Hilvarenbeek onder lijden." Cornelissen ziet het ook terug in het gedrag van zijn dieren. ,,Sommige durven niet meer naar buiten, zijn doodsbang."

Vijf jaar geleden is de nestkast in de Sint-Petrus'-Bandenkerk geplaatst. In 2014 werd het verblijf geconfisqueerd door het slechtvalkstelletje. Het leek zo mooi: de slechtvalk, die op de rode lijst staat, zou een kans krijgen om de populatie te vergroten. En de duiven die de kerk bevuilen met hun uitwerpselen zouden door die natuurlijke vijand worden gedecimeerd.

Quote Onze duiven zijn voor die slechtvalken vliegende snacks Erik Cornelissen

'Hobby naar de klote'

Volledig scherm De slechtvalk in haar volle glorie. © Frits van Laar Cornelissen ervaart alleen dat de verkeerde duiven worden opgejaagd: ,,Er zitten nog zeker achttien duiven. Ik heb ze geteld, door mijn verrekijker. Een slechtvalk jaagt in volle vlucht. Een duif die bij de kerk zit, heeft daar geen last van. De duivenmelkers zijn de klos. Onze duiven zijn voor die slechtvalken vliegende snacks." En ook: ,,Mijn hobby is naar de klote. Ik moet er wel mee kappen, want ik houd er hartkloppingen aan over."

Cornelissen heeft vorig jaar het probleem aangekaart bij de gemeente. Die heeft immers een vergunning verleend voor het ophangen van een nestkast. ,,Ik kreeg een brief terug dat ze er niks aan kunnen doen. De slechtvalk zou alleen de minder vitale duiven pakken. Maar daar krijg ik die andere duiven die in paniek vluchten niet mee terug."

Kast moet weg