Festivalbazen blij met grote bands in kleine Hilvarenbeek: 'Yes, we did it!'

HILVARENBEEK - Het gaat echt gebeuren: Radiohead én Arcade Fire spelen dit weekend op Best Kept Secret. Grote bands in klein Hilvarenbeek. Hoe hebben de festivalbazen dat in hemelsnaam voor elkaar gekregen?

Franz Ferdinand tijdens een eerdere editie van Best Kept Secret. Bier! Er moest bier op tafel komen toen het verlossende mailtje uit Oxfordshire binnenviel. Medewerkers op het hoofdkantoor van Best Kept Secret lieten het werk uit hun handen vallen, klommen op bureaus en vlogen elkaar om de nek. High fives voor de directeur, knuffels voor de boeker. Radiohead komt. We did it!

,,Yes!'', jubelt festivaldirecteur Robert Swarts nog steeds. ,,Voor ons is dit net zo tof als voor het publiek, dat al jaren Radiohead noemt als droomheadliner voor Best Kept Secret. Die band is zó invloedrijk geweest. Voor ons festival, voor de acts die we boeken, voor heel de hedendaagse popcultuur.''

radiohead ok computer Grote, waarachtige woorden voor een band die al decennialang aan de top van de indierock staat. Met een volstrekt uniek geluid, even vaak ontlokt aan machines als geboren uit gitaaraanslagen, en altijd hyperintelligent en steengoed uitgevoerd. Je favoriete Radioheadplaat noemen? Onmogelijk. Swarts: ,,Ik kies voor In Rainbows (2007), geloof ik, die plaat vat alles samen. Al is OK Computer (1997) mij ook dierbaar. Of Kid A (2000) natuurlijk. Shit, het zijn allemaal favorieten.''

Hoe hebben ze de band overtuigd?

In theorie is Radiohead veel te groot voor Hilvarenbeek. Volgende week sluit de band het Britse Glastonbury Festival af, onder het oog van zeker 150.000 mensen die met vlaggen en wijd geopende kelen een nieuw hoogtepunt in de bandhistorie zullen markeren.

Swarts kan slechts een zesde van dat bezoekersaantal kwijt op zijn festival. Waar haalt hij überhaupt het lef vandaan Radiohead uit te nodigen? Het is een proces van maanden, legt hij uit. Lang en volhardend lobbyen bij boekingagenten en managers.

,,We wisten wel dat we de underdog waren. Wat ons helpt, is dat Radiohead niet het type band is dat naar aantallen kijkt. Voor die jongens is de setting belangrijker. Ons publiek bestaat uit echte muziekliefhebbers. Mensen die hunkeren naar muzikaal avontuur. Als een Radioheadconcert ergens volledig tot zijn recht kan komen, is het wel voor ons publiek. De bandleden vroegen dan ook of ze 2,5 uur mogen spelen. Eh, natuurlijk!''

We zijn dus een retegoed publiek, maar is dat alles?

De Libertines in actie in Hilvarenbeek. Wat ook helpt: Jonny Greenwood, de zwartgelokte gitarist van de band, was al eerder te gast op Best Kept Secret. Hij speelde er zijn filmmuziek in 2014. Vanaf het podium zag hij het idyllische festivalterrein, omhelst door het Victoriameer en donkere bossen. Fantastische plek hier, moet hij gedacht hebben.

Best Kept Secret is populair onder muzikantenvolk. Niet alleen door de locatie, ook backstage is het goed toeven. 'The Whiskey Sour Espresso Martini Festival', noemen de leden van de Britse band Temples het, referend aan de luxe eet- en dranktentjes. En elke Nederlandse journalist die Julia Stone spreekt (die van Angus), krijgt te horen hoe leuk een safariparkritje in de Beekse Bergen is. 'The giraffes are sooo cute!'

Swarts: ,,Wij bieden elke artiest een ritje Beekse Bergen aan. Dat slaat echt niemand af. Die mensen zitten dagenlang in een tourbus, zijn maandenlang van huis, dus ze zijn blij als ze een beetje in watten worden gelegd. Bij ons krijgen ze een cocktailbar, een kapper, een reparateur én giraffen. We zijn een klein festival, maar vallen op door onze service. Ook bij grote bands als Radiohead.''

En hoe zit het met die andere grote headliner?

Arcade Fire! De meest prominente band van de afgelopen vijftien popjaren. Ooit een groepje nerveuze Canadezen met trommels en strijkers, nu een headliner van formaat. Deze zomer sluit de groep de grootste festivals van Europa af, met een intensiteit die ervoor zorgt dat je na afloop nog zeker drie uur schuimbekkend in je tentje ligt. Met gebalde vuisten.

In 2014 verkoos de band Pinkpop boven Best Kept Secret. Dat mocht niet weer gebeuren, besloot de festivalorganisator. Na maandenlang onderhandelen kon het festival niet één maar twéé grote namen aankondigen, en vielen wij als popliefhebbers weer van onze stoel.

Swarts: ,,Mensen vragen waarom we twee bands van dat kaliber op één editie programmeren. Tja, wat anders? De kans voorbij laten gaan? Als Arcade Fire op je festival kan spelen, moet je er vol voor gaan. Het is niet vanzelfsprekend dat zulke artiesten voor een relatief klein festival kiezen. Soms moet je gewoon in je handjes knijpen en heel dankbaar zijn.''

Wat als ik niet van Radiohead en Arcade Fire hou?

Dan kun je op zondag lekker vroeg in je slaapzak kruipen. Best Kept Secret heeft geen alternatief tegenover de afsluiter gezet. ,,Daar doe je geen bezoeker een plezier mee", meent Swarts. ,,En de meeste bands trouwens ook niet. Ga jij een muzikant maar eens uitleggen dat ie tegenover Radiohead moet spelen."

Op zaterdag vormt de Britse Marika Hackman een wonderschoon alternatief. En daarnaast staan er verspreid over drie dagen natuurlijk nog ruim 100 acts en 50 foodtrucks op het programma.

En ze hebben er bier.

Er valt dus echt helemaal niets te klagen?

Nou, een weekendticket kost 170 euro. Daarmee wordt het festival in één klap 22,50 euro per persoon duurder ten opzichte van voorgaande edities. Gaan die extra centen allemaal naar de twee headliners?

,,We geven dit jaar meer uit aan onze hoofdacts, dat zal niemand verbazen, maar we hebben er ook voor gekozen om 25.000 kaarten te verkopen. Dat hadden er misschien ook 40.000 kunnen zijn, maar willen kleinschalig blijven.''

Swarts heeft weinig klachten over de ticketprijs gehad. Zijn festival was razendsnel uitverkocht. ,,Maar iedereen die erbij wil zijn, heeft een eerlijk kans gekregen om kaarten te kopen'', benadrukt hij. ,,Dat is fijn. Het laatste dat we willen is onze trouwe bezoekers afstoten door met grote headliners te stunten.''

Best Kept Secret. 16, 17 en 18 juni bij De Beekse Bergen, Hilvarenbeek. Naast de genoemde headliners spelen o.a Run The Jewels, Arab Strap, Soulwax en Agnes Obel.

Thom Yorke van Radiohead.