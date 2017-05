Huub werd Lizbeth en stapte daarna uit het leven

Onderzoek

Er zijn geen cijfers over het aantal zelfdodingen onder mannen die vrouw zijn geworden of andersom. Uit een vijf jaar oud onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt wel dat minder transgenders na geslachtsverandering psychische klachten hebben dan zij die de eerste stap nog moeten zetten: 38 procent versus 54 procent.

In het Brabants Dagblad van zaterdag staat het levensverhaal van Huub die Lizbeth werd, opgetekend in haar directe omgeving. Een goede vriendin maakt als volgt de balans van Lizbeth op: 'Als vrouw kon ze in de samenleving niet mee. Maar ze is wel als vrouw gestorven. En dat was haar diepste wens.'