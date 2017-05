Illegale megastal in Diessen zorgt opnieuw voor wrevel

Zorgen Ge­meen­schaps­lijst over Japanse Duizendknoop in Hilvarenbeek

19 mei HILVARENBEEK - De fractie Gemeenschapslijst heeft het college in Hilvarenbeek vragen gesteld over de Japanse Duizendknoop. De fractie wil in welke mate de gemeente last heeft van de plant en welke maatregelen er worden genomen om de agressieve plantensoort te bestrijden.