Incident met paardmenners in Haghorst; traumahelikopter ter plaatse

Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek opent internationale vleugel in kasteeltje

2 juni HILVARENBEEK - Jongerenkliniek Yes We Can Clinics, dat sinds februari is gevestigd in voormalig conferentiecentrum Groenendael in Hilvarenbeek, gaat ook internationale jongeren ontvangen voor behandeling. Vanaf september worden er maximaal 20 jongeren opgevangen in het monumentale kasteeltje op het landgoed Groenendael. Zij blijven wel gescheiden van de ruim 100 Nederlandse jongeren in de kliniek.