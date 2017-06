Laco en Hilvarenbeek akkoord over exploitatie nieuwe sportaccommodatie

De onderhandelingen duurden langer dan verwacht, maar donderdag zetten wethouder Jan van de Wiel (CDA) en directeur Bert Lavrijsen (Laco) dan toch hun handtekening onder een akkoord. Afgesproken is dat Laco jaarlijks een exploitatiebijdrage van de gemeente krijgt van 55.000 euro. Laco betaalt echter ieder jaar een huurbedrag van 30.000 euro. Van de Wiel: ,,De Hispohal gaat door totdat de nieuwe accommodatie opent en geen dag langer. Bovendien wordt de Hispohal niet meer gebruikt zolang Laco exploitant is van de nieuwe accommodatie.''

Dat Laco de sterk verouderde Hispohal laat staan lijkt onwaarschijnlijk, want de gemeente is bereid om de bestemming van de locatie te wijzigen in wonen. Als de sporthal gesloopt wordt, kunnen er 29 woningen worden gebouwd. Een lucratieve ontwikkeling voor zowel Laco als voor de gemeente.