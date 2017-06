Man bekneld bij staalcontructiebedrijf in Esbeek

VIDEO: Radiohead sluit Best Kept Secret in stilte af

19 juni Tien minuten voor aanvang is het een vreemde gewaarwording om over het terrein te lopen. Dezelfde kramen en barretjes die de afgelopen drie dagen onafgebroken druk en levendig geweest zijn, lijken ineens deel van een spookstad geworden. Vrijwel elke ziel op het festival trekt richting het hoofdpodium. Daar maakt Radiohead zijn opwachting voor de grande finale van Best Kept Secret.