Muziekfestival Elastiek wil blijven verrassen

HILVARENBEEK - De vijfde editie nieuwe stijl van festival Elastiek in Hilvarenbeek is wederom een groot succes. Drukke terrassen, Gers Pardoel en George Baker op het podium, bikse bazar die uitpuilt van de kraampjes en veel activiteiten voor kinderen, zorgen voor een gezellige en uitbundige sfeer. Voorzitter Gerard van Laarhoven is tevreden. ,,In deze vorm is het perfect”

Optredens van Gers Pardoel, George Baker en Hetty Confetti, de Bikse Bazaar en goed gevulde terrassen aan de rand van ‘t Hilvarenbeekse Vrijthof. Het zijn de ingrediënten van festival Elastiek dat al ruim dertig jaar erg succesvol is. Sinds vijf jaar vindt het evenement in zijn vernieuwde stijl plaats. Tijd voor voorzitter Gerard van Laarhoven (62) om plaats te maken voor een nieuwe generatie. ,,Al zes jaar ben ik voorzitter en ik kijk met een heel goed gevoel terug op deze tijd. Ruim twintig avonden in het jaar ben ik kwijt om dit fantastische festival te organiseren maar het is tijd om nu het stokje door te geven aan iemand die veel jonger is.”

Het begin

Elastiek begon dertig jaar geleden als klein evenement dat georganiseerd werd door carnavalsband Tamme Zuur. ,,Het was erg succesvol. We hadden ruim duizend vrijwilligers, verschillende podia en grote artiesten. Anouk, De Dijk, Within Temptation en Guus Meeuwis, iedereen trad hier op. Het ging zelfs zo goed dat we meer bier verkochten dan op Pinkpop. Besloten werd om te stoppen omdat deze vorm te succesvol was waardoor de organisatie professioneel moest worden. Daarom gingen we in kleinere vorm verder.”

Toch denkt Hilvarenbeker Van Laarhoven, die op slechts enkele honderden meters van ’t Vrijhof woont, met veel genoegen terug aan die tijd. ,,Het hele dorp liep uit en overal stonden kraampjes en luisterden mensen naar muziek. Maar we konden helaas de veiligheid niet meer garanderen als er iets in het dorp gebeurd zou zijn.”

Nieuwe stijl

Na een lange evaluatie, ging de organisatie in overleg over de nieuwe vorm. Van Laarhoven besloot strategisch te werk te gaan. ,,Ik ben een man die probeert om mensen om zich heen te verzamelen die verstand hebben van financiën, muziek, organisatie en alle andere zaken die horen bij het organiseren van een festival. Belangrijkste is in ieder geval dat ze affiniteit hebben met muziek. Vervolgens hebben we gekeken naar hoe we ons konden onderscheiden van andere festivals.”

In Nederland vinden jaarlijks achttienhonderd festivals plaats die zich allemaal proberen te onderscheiden. Elastiek probeert dat te doen door middel van cultuur. Van Laarhoven: ,,Alle drie de dagen hebben een eigen functie. Vrijdag is voor jongeren, zaterdag is de feestavond en zondag voor familie. Cultuur moet hierin centraal staan zoals op de Bikse Bazaar of in de containers. Nu het mijn laatste jaar als voorzitter is, zou ik als advies willen meegeven om meer cultuur erin te verwerken, eventueel aangevuld met films.”

Volledig scherm Hetty van Beek en de band olv Henk Koekkoek. © Hans Rube