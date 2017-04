Overlast Chinooks boven Hilvarenbeek neemt toe

Hilvarenbeekse musea eren kunstenaar Andreas Schotel

5 april HILVARENBEEK - Met een gezamenlijke expositie eren de zeven musea in de gemeente Hilvarenbeek zondag Andreas Schotel. In museum de Dorpsdokter in Hilvarenbeek zijn onder meer zes recentelijk ontdekte etsen te zien van Rotterdamse kunstenaar, die zestig jaar lang zijn zomermaanden in Esbeek doorbracht.