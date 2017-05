Provincie dreigt met strenger Brabants melkveebeleid

Heet hangijzer

Kortweg komt het erop neer dat een melkveebedrijf over voldoende eigen-, of gepachte weilanden of ruwvoerakkers moet beschikken om de eigen koeien te kunnen voeden en te laten poepen(uitrijden van de mest). Bovendien stelt de provincie nog een aanvullende eis dat 75 procent van die gronden 'in principe' binnen een straal van 15 kilometer van het bedrijf moeten liggen.



En dat is precies het hete hangijzer in het conflict tussen Nooijens en Brabant. Volgens de provincie komt Nooijens binnen die 15 km-straal 20 hectare tekort. Volgens Nooijens heeft hij met meer dan 80 hectare voldoende gronden voor zijn koeien beschikbaar en is de 15 km straal niet doorslaggevend. Dat komt omdat Nooijens een beetje schuift met het in- en verkopen van eigen gras- en andermans mais en daarmee aan een andere provinciale regel zou voldoen.