Rabobank heft meer en meer geldautomaten op: ook geldautomaat in Esbeek weg

De criminaliteit rond pinautomaten is de afgelopen jaren fors toegenomen. Alleen al in 2016 werden in Nederland 79 pinautomaten opgeblazen. Begin mei werd nog ingebroken werd nog geprobeerd het automaat in eetcafé Den Horst in Haghorst te kraken.

De Rabobank heeft daarom de veiligheidseisen rond geldautomaten aangescherpt. Het automaat in dorpshuis Schuttershof voldoet niet meer aan die eisen. In overleg met de dorpscoöperatie is besloten het automaat per 26 mei te verwijderen. Dinsdag 23 mei is er een bijeenkomst in het Schuttershof waar de Rabobank tekst en uitleg geeft.