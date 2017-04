Safaripark Beekse Bergen wacht op komst zeeleeuwen

Grootste van Europa

Het verblijf in de Beekse Bergen is hiermee het grootste van Europa. Plaats genoeg dus ook voor jonge zeeleeuwtjes, want alle dieren zijn geslachtsrijp.

Dagelijks worden de leergierige dieren getraind en op vaste tijden gevoerd. ,,We gaan educatieve voederpresentaties verzorgen, want we willen onze gasten ook graag iets bijbrengen over de zeeleeuwen. Het is geen bedreigde diersoort, maar ze worden wel bedreigd door al het afval dat in de oceanen drijft. De campagne tegen deze zogeheten plastic soep ondersteunen we van harte.”