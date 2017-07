Schilder valt van steiger in Hilvarenbeek

VVD Hilvarenbeek eist opheldering over aanbesteding Schuttersweg

13 juli HILVARENBEEK - De VVD-fractie in Hilvarenbeek heeft het college om opheldering gevraagd over de herinrichting van de verkeerssituatie aan de Schuttersweg en Vendellaan in Hilvarenbeek. De fractie heeft signalen ontvangen dat het werk al is aanbesteed en gegund, terwijl het college de reconstructie eerst nog zou laten onderzoeken door een adviesbureau. Ook zijn gemeenteraad en buurtbewoners volgens de VVD niet geïnformeerd over de gang van zaken.