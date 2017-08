Snelheidsduivel (18) rijdt met 140 door rood op N269, rijbewijs afgepakt

De motoragent was om 09.30 uur aan het surveilleren, toen hij de inwoner van Hilvarenbeek zag rijden. De automobilist reed op de N269 en haalde op hoge snelheid een andere auto in. Toen hij bij de stoplichten kwam, verminderde hij geen vaart en reed met ruim 140 kilometer per uur door rood.

Achtervolging

De motoragent zette de achtervolging in en zag dat de jongen de A58 op reed in de richting van Breda. Daarbij haalde hij andere weggebruikers recht is en reed hij dicht op voorliggers. De agent zag zelfs dat op een bepaald moment een aanrijding tussen twee voertuigen maar ternauwernood voorkomen kon worden.

De bestuurder was schijnbaar niet geschrokken van de bijna aanrijding. Hij versnelde niet veel later naar meer dan 190 kilometer per uur, 60 kilometer per uur boven de maximumsnelheid.

De motoragent zette zijn signaallichten aan en de auto verminderde vaart. Op parkeerplaats Blaak langs de A58 werd de jongen aan de kant gezet. Zijn rijbewijs werd meteen ingenomen. Voor de verschillende verkeersovertredingen heeft de Hilvarenbekenaar een fikse boete gehad.

De automobilist moet zich ook melden bij het CBR voor een Educatieve Maatregel Gedrag. Als hij weigert wordt zijn rijbewijs onmiddellijk ongeldig verklaard.