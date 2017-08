Terugblik: Zestiende editie Decibel staat geen seconde stil

HILVARENBEEK - Het stijf uitverkochte hardstyle-festival Decibel Outdoor trok liefst 55.000 mensen uit verschillende landen naar de Beekse Bergen. ,,Like this!"

Een walhalla voor hardcorefans: zo mag Decibel Outdoor wel genoemd worden. De diversiteit van het publiek is enorm en dat geeft het festival een extra dimensie. Ze komen van heinde en verre, aan de vlaggen te zien zelfs uit Spanje en Brazilië. Op vrijdag met het vliegtuig van Lausanne naar Amsterdam. Vervolgens met de trein naar Tilburg. Ja, Lena Bettinelli uit Zwitserland heeft er wat voor over om één dag naar Decibel Outdoor te gaan. ,,Ik red me wel met een pakje sigaretten en veel flesjes cola", laat ze al dansend weten.

Poncho's

De wolken zijn na een hevige hoosbui opengetrokken, poncho's slingeren over het gehele festivalterrein heen en de beats knallen op veertien area's vrolijk door. Dancefestival Decibel Outdoor staat geen seconde stil, evenals de bezoekers. Want hoe beweegt Bettinelli zich in hemelsnaam voort op de knetterharde en snelle muziek van de Franse dj Tieum?,,Like this", vertelt ze, terwijl ze een aantal hele snelle passen zet.

Het ziet er flitsend uit, dat is zeker. Maar waarom komt ze toch helemaal vanuit Zwitserland naar Hilvarenbeek overgevlogen voor een eendagsfestival? ,,In Zwitserland heb je maar weinig festivals. Bovendien is het hier beter", legt ze uit. De reden: de muziek staat harder en 'the soundsystems' hebben meer kwaliteit. Haar vriend Damion Bourée knikt instemmend. Al vonden ze het soortgelijke Dominator in Eersel toch wel een tikkeltje té hard gaan.

Decibel Outdoor is wat dat betreft een stuk gezelliger opgezet. Immers, dat meent Tamara Kroon (21) uit Leiden. Ze omschrijft de aankleding van het festival als 'lief, allesbehalve statisch en kleurrijk'. Vooral dat laatste is goed terug te zien bij de Pussylounge area. Het podium in de buitenlucht heeft de aanblik van een tropische vakantie.

Tekst gaat verder onder video.

Er viel behalve bij de veertien area's, waar onder meer de genres hardcore, hardstyle, uptempo, frenchcore en industrial gedraaid werd, genoeg te zien. Zo trok er 's middags een 'pussy parade' over het terrein, een soort carnavalskar, bijgestaan door uitgedoste dansers en danseressen.

Sjoenkelen

Peter van de Venn (30) uit het Limburgse Nieuw Bergen is dit jaar voor de tiende keer op het Hilvarenbeekse festival te vinden, maar komt toch vooral voor de muziek. Hij komt superlatieven tekort. ,,Decibel zet de standaard voor andere festivals, al jaren", klinkt het gedecideerd. ,,De eindshows zijn altijd uitbundig en mooi om te zien, de line-up is uitstekend en deze drijvende area vind ik ook super." Dan steekt Van de Venn zijn hand op, om duidelijk te maken dat er 'effe gehakt moet worden'. Zijn maat springt snel bij: ,,In Limburg noemen wij dat sjoenkelen." En dat doen de heren maar wat graag op Decibel.