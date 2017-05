TicketSwap strikt festivalgiganten, maar Best Kept Secret wil (nog) niet

Een ticket bemachtigen voor een uitverkocht concert of festival is geen pretje. Voorheen kon je op Marktplaats je heil zoeken, met het risico dat je neptickets kreeg, of kon je voor een veel hoger bedrag van doorverkoopsites gebruikmaken. Het platform TicketSwap biedt mensen de kans hun kaart voor maximaal 120 procent van de officiële prijs te verkopen aan een andere liefhebber. Doordat kopers en verkopers met hun profiel gelinkt zijn aan Facebook, is fraude veel lastiger.

Festivaltickets worden tegenwoordig vaak op naam gezet. Officiële aanbieders proberen zo te voorkomen dat tickets in groten getale met winst worden doorverkocht. Hierdoor kan echter ook een via TicketSwap gekocht toegangsbewijs op fraude lijken: als ene Anna met een ticket op naam van ene Tim probeert binnen te komen, is dat verdacht. Als oplossing is nu de deal gesloten met de organisatoren achter onder andere de festivals Sensation, Welcome To The Future, Thunderdome, Q-Dance, Air Events, Amsterdam Open Air en B2S.

Secure Swap

De kaartenverkoopsite stuurt vanaf nu, bij aankoop van een van deze festivaltickets, de originele toegangskaart terug naar het festival. Die maakt vervolgens het ticket ongeldig en maakt een nieuwe kaart aan met een unieke barcode én de naam van de nieuwe koper. Zo is je toelating als festivalbezoeker gegarandeerd. De ingreep wordt ook wel Secure Swap genoemd en werd eerder al door het festival DGTL ingevoerd.

Hans Ober van TicketSwap ziet het als goed nieuws voor festivalliefhebbers. ,,Ons doel om tweedehands verkoop voor de consument veilig te maken, is een stuk dichterbij.'' Bovendien is het voor festivals ook voordelig: ,,We vragen hen geen geld, maar alleen of ze potentiële bezoekers naar ons doorverwijzen. Wij zorgen er dan voor dat niemand er pas bij de poort achterkomt dat zij of hij neptickets heeft gekocht en dat tickets niet voor woekerprijzen worden doorverkocht.''

Best Kept Secret

Toch gaat niet iedereen direct in zee met de doorverkoper. Best Kept Secret, een muziekfestival van bureau Friendly Fire, heeft ticketverkoop via het platform zelfs stopgezet. ,,Sinds deze editie zetten we alle kaarten op naam, zodat doorverkopen met veel winst door zwarthandelaren wordt tegengegaan. We willen niet dat mensen te veel betalen voor onze tickets, of dat ze worden teleurgesteld met nepkaarten. Via Eventim kun je de naam op het ticket aanpassen, waardoor je veilig je ticket zelf kunt overzetten. TicketSwap kon ons niet faciliteren in het aanpassen van de namen op tickets toen we met hen in gesprek waren,'' aldus Jochem Winterwerp van het evenementenbureau.

,,Omdat TicketSwap eerst kaarten doorverkocht zonder dat de namen aangepast werden, hebben we gevraagd de verkoop stop te zetten. In overleg met het bedrijf hebben we een aparte regeling getroffen voor mensen die al tickets via het platform hadden gekocht'', geeft Winterwerp aan.

Ober ontkent dat dit de reden is voor de gestokte samenwerking. ,,De mensen achter Best Kept Secret wilden toen niet dat wij de namen aanpasten. Er is nog geen directe koppeling met Eventim, hun ticketkanaal, waardoor ze het voor nu liever zelf regelen. We zijn in elk geval wel gestopt met de doorverkoop, omdat we onze klanten niet meer kunnen garanderen dat ze dan binnen kunnen bij dit festival. Toch hopen we op samenwerking in de toekomst, bijvoorbeeld als het ticketkanaal toch ons gekoppeld wordt."