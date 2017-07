Vakantie op Beekse Bergen verpest: Froukje en Bernie van al hun waardevolle spullen beroofd

HILVARENBEEK – Wat een prachtige vakantie had moeten worden, eindigde in een persoonlijk drama voor Froukje en Bernie Davids. Terwijl het verliefde stelletje in een tentje overnachtte op safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek, greep een dief zijn kans om in te breken in hun auto. Een dag later sloeg de vrolijke vakantiestemming compleet om. ,,Wij zijn het vertrouwen in de mensheid verloren.”