VIDEO: Beeks olifantje Madiba viert haar eerste verjaardag

Bands in a Barn in Diessen moet gat tussen band en publiek verkleinen

22 april DIESSEN - Een knusse en sfeervolle schuur, een laag podium en bands in het muziekgenre rock, alternatief of sing and songwriter. Het zijn de ingrediënten voor de eerste editie van Bands in a Barn in Diessen, waarmee de organisatie de afstand tussen bands en publiek wilt verkleinen.