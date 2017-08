VIDEO: Dikke kus van haar zusjes en hup, daar gaat Finette's onderwijsloopbaan van start

Haar grote zussen Flo en Fabiënne wensten Finette om half 9 op het schoolplein van Starrebos in Hilvarenbeek succes. Traantjes volgden nog wel in de klas van juf Anita, maar moeder Mary-Lou had er alle vertrouwen in: ,,De eerste dag op de peuterspeelzaal was ook even moeilijk."